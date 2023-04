El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha recalcado que Juan Carlos I "no forma parte ya de la Casa Real y no ejerce funciones públicas ni de Estado". Por lo tanto, al ser "un hombre libre" que "no tiene restringidos sus movimientos por orden judicial", Bal ha descartado "opinar" sobre sus viajes o el lugar donde fija su domicilio.(Fuente: Congreso)