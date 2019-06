Publicado 25/06/2019 15:16:16 CET

El presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha negado este martes que el partido se haya escorado a la derecha pese a las dimisiones que se han producido en la formación: "Decir que 'no' a Sánchez no es de derechas, es de centro liberal y de pura razón vistas las políticas que está haciendo Sánchez. No tiene color político".