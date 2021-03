Cs señala que "los murcianos no se merecen un 'vacunagate'"

La coordinadora autonómica de Ciudadanos en Murcia, Ana Martínez Vidal, ha explicado las razones de presentar una moción de censura en Murcia: "El PP ha demostrado que solo sabe gobernar con mayorías absolutas y no en coalición, solo hemos encontrado trabas, excusas y obstáculos. Así es imposible gobernar. No podemos seguir siendo cómplices de este descontrol en la vacunación, de escándalos diarios y de esta pésima imagen de nuestra Región. La confianza se ha ido perdiendo. Llevamos semanas solicitando la lista de altos cargos vacunados y nos ha resultado imposible acceder a esta información, algo que consideramos totalmente inadmisible. Los murcianos no se merecen un 'vacunagate' y esta inestabilidad".(Fuente: Ciudadanos Murcia)