El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha calificado este jueves de "buena noticia" que la Junta Electoral Central (JEC) haya trasladado al Parlamento Europeo que no acreditará al expresidente catalán Carles Puigdemont mientras no acate la Constitución en Madrid. De forma paralela, ha recriminado al Gobierno que guarde "silencio" ante esta información y "no se alegre" por ver que las instituciones "funcionan". (Fuente: Congreso)