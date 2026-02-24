CSIF y STAS critican el aumento de ratios en escuelas infantiles de C-LM

Toledo, 24 de febrero de 2026. Los sindicatos CSIF y STAS se han concentrado este martes ante la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para mostrar su desacuerdo con la resolución del Gobierno regional que incrementa el número de plazas escolares totales en las 38 escuelas infantiles de titularidad autonómica de la región y han pedido hacer una orden de organización y funcionamiento que regule las escuelas infantiles y por la puesta en marcha de la "pareja educativa", dos docentes por cada aula de infantil.