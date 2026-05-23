Cuatro detenidos en los incidentes durante la llegada de miembros de la flotilla Global Sumud

Bilbao, 23 de mayo de 2026. La llegada este sábado de seis integrantes de la flotilla Global Sumud al aeropuerto de Loiu ha terminado con cuatro personas detenidas tras registrarse incidentes en la terminal. Los altercados se han producido durante el encuentro entre uno de los miembros de la flotilla y sus familiares, después de que se rebasara el cordón policial establecido en la zona de llegadas. En ese momento se han vivido momentos de tensión entre agentes de la Ertzaintza y activistas propalestinos presentes en el lugar.