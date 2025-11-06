Cuerpo destaca la colaboración con la Casa Real en el aniversario de la monarquía

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha resaltado la colaboración "coordinada y cerrada" con la Casa Real en la organización de los actos institucionales por los 50 años de la restauración de la monarquía, al tiempo que ha eludido valorar la ausencia del rey emérito, Juan Carlos I, en estos eventos o si debería regresar a España. Preguntado por qué le parece que el rey emérito no vaya a estar presente en estos actos y por si cree que debería volver a vivir en España, el ministro ha afirmado: "Yo lo que creo es que tenemos que seguir trabajando, en este caso de manera coordinada y cerrada con la Casa Real para seguir llevando a España a las mayores cotas posibles, también en la representación a nivel internacional".