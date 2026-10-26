Cuerpo traslada su "condena absoluta" por los disturbios de Barcelona

Valencia, 26 de octubre de 2026. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha expresado su "condena inmediata y absoluta a cualquier tipo de violencia o disturbios", como los ocurridos este fin de semana en Barcelona, que "enturbian la convivencia y el desarrollo normal de la vida en una ciudad como Barcelona". El ministro ha añadido que se deben "perseguir este tipo de situaciones y que tengan consecuencias, porque en una sociedad como la española no nos las podemos permitir". Carlos Cuerpo ha señalado que se deben llevar a cabo "todas las actuaciones necesarias para depurar las responsabilidades, como no cabe otra solución", y ha subrayado que hay que "condenar y perseguir cualquier acto de violencia".