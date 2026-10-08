Cuerpo vincula la muerte de Maricarmen con el "drama humano" de la vivienda

Luxemburgo, 8 de octubre de 2026. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha lamentado este jueves la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años convertida en símbolo de la lucha por la vivienda tras su desahucio, y ha asegurado que su caso recuerda el "drama humano" que existe detrás del problema de la vivienda y obliga a las administraciones a "seguir actuando" para evitar que situaciones como esta vuelvan a producirse. (Fuente: Comisión Europea)