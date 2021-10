La Cumbre Future of Tourism culmina con la ‘Barcelona Call-to-Action’

La Cumbre Future of Tourism World Summit, que durante dos días ha reunido en Barcelona a más de un centenar de expertos internacionales, ha concluido con el compromiso de avanzar hacia un nuevo modelo de turismo más innovador, ético y sostenible. Estos objetivos se han plasmado en un documento, llamado Barcelona Call to Action, que pretende promover políticas y estrategias que apuesten por el uso sostenible de los recursos y fomentar la digitalización y la cooperación internacional.El documento servirá como punto de partida para seguir avanzando hacia la transformación del turismo.La jornada de hoy ha contado con la participación del ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha formado parte, junto con el psiquiatra Luis Rojas-Marcos y el presidente de la Fundación INCYDE, José Luis Bonet, en una mesa sobre el impacto del turismo en el bienestar psicosocial.El encuentro internacional ha sido impulsado y organizado por la Fundación Advanced Leadership, la Fundación INCYDE y la Organización Mundial del Turismo. La cumbre se ha clausurado después de dos días de debates y ponencias en las que han intervenido ministros de una decena de países, representantes institucionales, empresarios y expertos del sector del turismo con un objetivo común: construir el turismo del futuro.