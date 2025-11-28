CUPRA desvela un adelanto del Raval, su primer vehículo 100% eléctrico fabricado en España

CUPRA ha desvelado un adelanto del que será su próximo vehículo urbano 100% eléctrico: el CUPRA Raval. Este modelo marca el comienzo de una nueva etapa para la compañía, que redefine las capacidades de la nueva generación de los coches de batería. Su nombre está inspirado en el barrio del Raval de Barcelona, que simboliza movimiento constante y carácter urbano. Previo a su lanzamiento en 2026, este vehículo, diseñado, desarrollado y producido en la fábrica de Martorell, se ha presentado en forma de unidades preserie. Con solo cuatro metros de longitud, es un modelo compacto pero espacioso que está diseñado tanto para la vida urbana como para viajes por carretera y trayectos largos. El CUPRA Raval reafirma el compromiso de la compañía con la movilidad eléctrica. El CUPRA Raval cuenta con un chasis deportivo, utiliza amortiguadores adaptativos, un diferencial autoblocante electrónico VAQ para la versión VZ, y está equipado con frenos de disco delanteros y traseros para un mayor rendimiento. Estará disponible en diferentes versiones con opciones de personalización para que cada conductor lo adapte a su estilo de vida. El CUPRA Raval es el primer modelo del Electric Urban Car Family, un conjunto de cuatro vehículos del Grupo Volkswagen que pretenden democratizar la movilidad eléctrica para hacerla más accesible para un público más amplio.