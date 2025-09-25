Danone invierte más de 60 millones en su Hub de Innovación en Aldaia

Danone ha inaugurado su Hub de Innovación ubicado en Aldaia, Valencia. Tras cinco años y una inversión de más de 60 millones de euros, el nuevo Hub se convierte en el epicentro de la transformación que está llevando a cabo Danone para consolidar a la ciencia como eje central de su actividad.Para dar a conocer su nueva agenda de innovación en salud, tecnología y sostenibilidad con la que Danone busca liderar un futuro más eficiente, saludable y sostenible dentro del sector de la alimentación, la compañía ha reunido en su nuevo Hub de Innovación a instituciones y representantes del sector público y privado, entre los que destaca la presencia de Jordi Hereu, Ministro de Industria y Turismo; Diana Morant, Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades; y Carlos Mazón, Presidente de la Generalitat Valenciana.El Hub de Aldaia representa el compromiso de Danone con la innovación, la ciencia y la salud, y sitúa a España como referente europeo en la transformación de la industria agroalimentaria hacia un modelo aún más saludable y sostenible.