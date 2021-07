Darias avisa de que "no se pueden descartar" casos graves en jóvenes

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha advertido de que "no podemos descartar" que se produzcan casos graves en los jóvenes si siguen aumentando a este ritmo los contagios de COVID-19. "A medida que está aumentando la circulación del virus, aumenta la probabilidad de que personas que no hayan sido vacunadas con pauta completa puedan ser casos graves y fallecimientos. No podemos descartar casos graves entre los jóvenes a medida que aumenta el número de casos entre ellos", ha resaltado.(Fuente: La Moncloa)