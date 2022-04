Los deberes de Feijóo a su relevo: "cordialidad lingüística" y hacer "política de Estado"

El presidente gallego y líder del PP estatal, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado varios deberes y retos sobre la mesa a su futuro sucesor, que, salvo sorpresa, será su número dos en el Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, tanto al frente de la formación autonómica como, incluso previamente, al frente de la Xunta.Y no solo en clave interna de partido --como mantener la unidad, como pieza clave para obtener una quinta mayoría absoluta en 2024-- sino también para su relación con el PP estatal y, en su conjunto, con España. No en vano, Feijóo había subrayado antes que él no se marcha, sino que fija su destino en Génova y que en un plazo breve podría convertirse en "inquilino" de la "casona" de La Moncloa.(Fuente: Partido Popular)