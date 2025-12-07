Publicado 07/12/2025 13:56:30 +01:00CET

Decenas de miles de personas visitan la feria de cultura vasca Durangoko Azoka

Decenas de miles de personas visitan la feria de cultura vasca Durangoko Azoka, que celebra su 60° edición, como cada año en el espacio Landako Gunea de la localidad de Durango (Bizkaia).La feria ofrece la particularidad de que los propios artistas firman y atienden a sus seguidores en sus propios stands, en los que venden sus discos, libros y merchandising, permitiéndoles saludar y conocerles personalmente.Entre ellos, artistas punteros de la cultura vasca, como Zetak, Izaro Andrés, Süne, Gorka Urbizu, Íñigo ETS, el periodista y también músico Roberto Moso o las escritoras Haizea López o Toti Martínez de Lecea, que en este encuentro crean a su vez sinergias con otros artistas, productores, programadores culturales y medios de comunicación.La feria se desarrolla durante los 4 días del Puente de Diciembre cada año y pese a lo amplio del recinto, muchas veces los visitantes deben esperar fuera para poder acceder debido al gran aforo del encuentro.

Vídeos destacados

Lo más leído