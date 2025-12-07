Decenas de miles de personas visitan la feria de cultura vasca Durangoko Azoka, que celebra su 60° edición, como cada año en el espacio Landako Gunea de la localidad de Durango (Bizkaia).La feria ofrece la particularidad de que los propios artistas firman y atienden a sus seguidores en sus propios stands, en los que venden sus discos, libros y merchandising, permitiéndoles saludar y conocerles personalmente.Entre ellos, artistas punteros de la cultura vasca, como Zetak, Izaro Andrés, Süne, Gorka Urbizu, Íñigo ETS, el periodista y también músico Roberto Moso o las escritoras Haizea López o Toti Martínez de Lecea, que en este encuentro crean a su vez sinergias con otros artistas, productores, programadores culturales y medios de comunicación.La feria se desarrolla durante los 4 días del Puente de Diciembre cada año y pese a lo amplio del recinto, muchas veces los visitantes deben esperar fuera para poder acceder debido al gran aforo del encuentro.