Defensores del Pueblo refuerzan lazos con Europa ante discursos que ponen democracia en riesgo

El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha destacado este lunes la importancia de afianzar este tipo de instituciones y su papel en el ámbito nacional e internacional, al tiempo que ha subrayado la necesidad de "garantizar que los lazos con Europa sean cada vez más fuertes, porque ahora mismo creo que con los discursos racistas, xenófobos, el orden internacional, la democracia está en cuestión".Málaga acoge este lunes y martes una reunión de funcionarios y funcionarias de enlace de la Red Europea de Defensores del Pueblo (European Network of Ombudsmen, ENO), en la que el Defensor del Pueblo Andaluz ejerce de anfitrión y en la que han participado el Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo; y la Defensora del Pueblo Europeo, Teresa Anjinho, con la asistencia también del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.