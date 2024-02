La denunciante de Dani Alves, satisfecha por la sentencia condenatoria: "Por fin me han creído"

La abogada Ester García, que representa a la denunciante de Dani Alves, ha afirmado que su clienta está satisfecha con la sentencia condenatoria de este jueves y que sus palabras al recibirla han sido: "Por fin me han creído". "Inició el procedimiento diciendo 'No quiero denunciar, no me van a creer', y sus palabras han sido al recibir la sentencia 'Por fin me han creído'. Para mí esto es un éxito personal de ella", ha dicho García en declaraciones a los periodistas para valorar la sentencia que ha condenado a Alves a cuatro años y medio de prisión por agresión sexual. Preguntada por si recurrirán la sentencia, ha indicado que debe valorarlo con su clienta, pero cree que "desde un punto de vista jurídico debería recurrirse", y ha rechazado adelantar los motivos que esgrimirá ante el tribunal.