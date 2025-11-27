La dermatitis atópica grave impacta negativamente en la salud mental del paciente

Con motivo del Día Nacional de la Dermatitis Atópica, nace "Ojalá Pudiera". Una iniciativa impulsada por la Asociación de Afectados por Dermatitis Atópica, junto con AbbVie y la revisión de la Fundación Pielsana de la AEDV para concienciar de lo que significa convivir con dermatitis atópica grave.La campaña "Ojalá Pudiera" recrea tres pieles hiperrealistas de pacientes con dermatitis atópica. Unas obras de la artista Manuela Benaim que se podrán disfrutar en tres lugares emblemáticos de Madrid: el Paseo del Prado, la Puerta de Toledo y el Parque del Retiro.No es solo el intenso picor, sino el impacto emocional que esta enfermedad produce en quien la padece.Más allá de lo estético y lo superficial, "Ojalá pudiera" visibiliza todo lo que no se ve de la dermatitis atópica grave.