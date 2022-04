Desalojada la Casa África de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han desalojado este miércoles la Casa África de Barcelona por orden del Juzgado de Instrucción 44 de la ciudad, han explicado los Mossos a Europa Press. Ante la orden de desalojo para esta mañana, una veintena de personas se han colocado ante la puerta para protestar contra el desahucio, tocando instrumentos de percusión y gritando 'Ninguna vecina fuera del barrio'. Los Mossos han enviado varias unidades de antidisturbios y han colocado las furgonetas a lo largo de la calle Canuda, que desemboca en La Rambla de Barcelona, y han sacado a los manifestantes uno a uno de delante de la puerta para poder entrar, acompañándoles cogidos del brazo. Los manifestantes también habían puesto un contenedor frente al edificio, que la policía también ha retirado a la vez que ha sacado a las personas que había frente a la puerta. La abogada del despacho Baula Sònia Olivella, que representa a los ocupantes de Casa África, ha explicado en declaraciones a Europa Press que esta era la segunda orden desahucio para el edificio. La primera, en noviembre, quedó paralizada para dejar un margen de cuatro meses a negociar con la propiedad --el CETT UB Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy--, que "se negó" a alcanzar un acuerdo, ha contado Olivella. Olivella ha detallado que en el momento del desahucio la mayoría de familias que viven en Casa África ya se habían marchado voluntariamente, algunos por miedo a ser identificados al no tener papeles.PERSONAS VULNERABLES Y RECURSOS MUNICIPALES Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han añadido que las personas desalojadas están en situación de vulnerabilidad y que entre ellas hay una familia que "desde hace tiempo" está en seguimiento por los Servicios Sociales del distrito. El concejal del distrito, Jordi Rabassa, ha criticado la situación en un tuit recogido por Europa Press y ha tachado de "intolerable la insensibilidad y la rigidez del CETT UB" al no evitar el desalojo. Las fuentes municipales ya citadas han añadido que "todos y todas las desahuciadas serán atendidas por algún servicio municipal porque han perdido su vivienda", que intervendrán varios servicios. Respecto al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (Cuesb), que les ha asistido durante el desahucio, el Ayuntamiento ha señalado que "la activación de recursos de urgencia estará vinculada a las situaciones de cada persona" y a su voluntad de aceptarlo o no.