Descienden un 5% las denuncias de desaparecidos en España durante 2025, según Interior

Madrid, 17 de marzo de 2026. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron 25.086 denuncias de desapariciones en España en 2025, un 5% menos que un año antes, y se esclarecieron el 90,7% de los casos, según el informe anual de personas desaparecidas del Ministerio del Interior. La mayor incidencia corresponde a menores de entre 13 y 17 años, donde se ubican tres de cada cinco denuncias registradas en el último año. El total de denuncias correspondió a 16.024 personas, lo que supone un descenso del 1,1% respecto al año anterior, y más del 54% se resolvieron en los primeros tres días, de acuerdo a los datos del Sistema de Personas Desaparecidas y Cadáveres y Restos Humanos sin identificar (PdyRH), presentados este martes por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, en el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES).