Desperados duplica el tamaño de un piso pequeño para crear una fiesta épica en casa

¿Quién no ha celebrado una fiesta en casa? En la actualidad, dos de cada tres* jóvenes españoles viven en pisos pequeños, por lo que resulta difícil organizar una fiesta en casa en la que todos los amigos puedan reunirse y bailar sin problemas de espacio. Desperados, que tiene un fuerte vínculo con los jóvenes en España, ha querido afrontar esta necesidad de la escena local celebrando una fiesta en dos pisos conectados mediante pantallas LED, extendiendo así los límites de la pista de baile y demostrando que, aún con poco espacio, se puede organizar una gran fiesta en casa. La idea ha sido apoyada por los Djs Edgar Kerri, Subshock y Evangelos que, familiarizados con la realidad de muchos jóvenes españoles, han celebrado una fiesta épica en la que han podido juntar a todos sus amigos. Conectados de forma interactiva, Desperados ha animado a los asistentes de ambas fiestas a relacionarse como si estuvieran en un mismo espacio, demostrando así que el tamaño del piso no tiene por qué afectar a la magnitud de la fiesta. La iniciativa forma parte de una serie de acciones impulsadas por la marca, bajo el nombre ‘Epic Parties Imagined by you’, que buscan inspirar a los jóvenes a seguir de fiesta y hacer realidad sus ideas más épicas.