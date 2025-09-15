Detección precoz, intervención multimodal y nutrición médica, claves para retrasar el Alzheimer

El deterioro cognitivo leve afecta al 30% de las personas mayores de 65 años y puede desencadenar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Con motivo del Día Mundial de esta enfermedad, Danone Nutricia y Ace Alzheimer Center se han unido para fomentar la detección precoz y asegurar los tratamientos clave para retrasar su avance.Unas 225 farmacias de Barcelona han participado en la iniciativa 'Pequeñas Lagunas' de Danone Nutricia para detectar posibles casos de deterioro cognitivo leve. Además, en algunas farmacias seleccionadas, y en colaboración con Ace Alzheimer Center, se ha realizado el test PUNTO, basada en inteligencia artificial.El tratamiento del DCL requiere un abordaje multidisciplinar y una intervención multimodal de los pacientes.Según estudios recientes, la nutrición médica puede retrasar la aparición de enfermedades como el Alzheimer.Los expertos insisten en que es importante tener en cuenta la nutrición médica para favorecer un abordaje integral.