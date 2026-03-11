Detenidos dos hermanos en cuya casa se han encontrado restos óseos en la búsqueda de Cadenas

Hornachos (Badajoz), 11 de marzo de 2026. La Guardia Civil ha detenido este miércoles a los dos hermanos investigados de Hornachos (Badajoz) en cuya casa se han encontrando los restos óseos, todavía sin identificar, en el marco de la búsqueda de Francisca Cadenas. La detención se ha producido después de que en la tarde de este miércoles, agentes de la Guardia Civil hayan encontrado restos óseos en el patio de la vivienda de estos dos hermanos, situada a solo unos metros de la de Francisca Cadenas.