Detenidos en el puerto de Dénia con dos kilos de cocaína cuando iban a embarcar en un ferri a Ibiza

Dénia, 5 de junio de 2026. La Guardia Civil ha detenido en el puerto de Dénia (Alicante) a dos hombres de 24 y 30 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública, tras ser sorprendidos con más de dos kilos de cocaína cuando iban a embarcar en un ferri con destino a Ibiza. Los hechos ocurrieron el pasado 27 de abril durante un control realizado por agentes del Destacamento Fiscal y de Fronteras del instituto armado de esta localidad en la zona de embarque del ferri. (Fuente: GUARDIA CIVIL)