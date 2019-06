Publicado 03/06/2019 14:17:40 CET

La jefa de Área de Intervención Estratégia del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, Pilar del Real, ha pedido "prudencia" a la hora de valorar el accidente de José Antonio Reyes porque aún "no se conocen las circunstancias", aunque ha comentado que lo que se homenajea "no es una actitud que no se sabe, sino que se homenajea la pérdida de la persona".