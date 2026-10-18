El día mundial de la menopausia pone el foco en las revisiones médicas y el impacto emocional

Madrid, 18 de octubre de 2026. Este 18 de octubre se celebra el Día Mundial de la Menopausia, una etapa que supone un antes y un después en la vida de todas las mujeres, quienes atraviesan un proceso de adaptación a una nueva realidad marcada por cambios físicos e impacto emocional. En declaraciones a Europa Press Televisión, la sexóloga Almudena M. Ferrer ha señalado tres fases clave en este proceso: la perimenopausia -años previos-, la menopausia -diagnosticada cuando han pasado doce meses consecutivos sin tener sangrado de regla- y la post menopausia.