Díaz celebra la firma del alza del SMI: "Volvemos a mejorar la vida de la clase trabajadora"

Madrid, 16 de febrero de 2026. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado este lunes la firma con los sindicatos de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1% desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, hasta situarse en 1.221 euros mensuales por catorce pagas. "Volvemos a mejorar la vida de la clase trabajadora de este país. Hemos puesto las políticas públicas al servicio de quienes viven de su salario", ha defendido. (Fuente: La Moncloa)