Después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz hiciera pública su intención de llegar a La Moncloa, ha afirmado que no cierra la puerta a Podemos. Pero desde la formación morada, afean a Díaz que haya dicho que no sería un fracaso si la ellos no están en Sumar.(Fuente: Europa Press/Podemos)