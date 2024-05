La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha retado al PSOE a que se atreva a debatir "con luz y taquígrafos" en el Congreso el gasto de mil millones para enviar armas a Ucrania, dado que no hacerlo no es una actitud democrática, y ha proclamado que Sumar "no quiere una apuesta belicista" en Europa, sino una UE "social.(Fuente: Sumar)