Díaz urge a actuar contra la "corrupción" y sus "golfos"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha urgido a tomar medidas para acabar de una vez contra la "corrupción" y los "golfos que la practican venga de "un partido u otro", en alusión implícita a PSOE y PP. "La corrupción es un gravísimo problema en nuestro país y hay que acabar con ella, venga de donde venga, venga del Ministerio de Transporte o venga de la Diputación de Almería, venga de un partido o venga de otro", ha exclamado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.(Fuente: Congreso)