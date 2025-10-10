Diferentes expertos se reúnen para debatir sobre la importancia de la inmunización en adultos

La vacunación es una de las herramientas más efectivas en la prevención de enfermedades infecciosas. Por este motivo, expertos se han dado cita en el Congreso de los Diputados de Madrid en una jornada para analizar y debatir sobre la inmunización de los adultos. La vacunación en adultos mayores de 60 años y con factores de riesgo es clave para evitar enfermedades respiratorias, sobre todo en los meses de otoño e invierno donde estas patologías representan uno de los mayores desafíos para los sistemas sanitarios. Además, durante la jornada los expertos también han debatido sobre cómo se está haciendo frente a los retos que se encuentran a la hora de vacunar a la población. Una jornada, impulsada por el Observatorio de Salud con el apoyo de la compañía GSK, que demuestra la importancia de la vacunación para proteger la salud global, reducir la presión sanitaria y garantizar la sostenibilidad de los sistemas de salud.