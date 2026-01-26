Los diferentes partidos reaccionan a la gestión del Gobierno en el accidente de Adamuz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá a petición propia en el Congreso de los Diputados el próximo día 11 de febrero, coincidiendo con el primer día de Pleno. El accidente de Adamuz ha desencadenado una batalla política entre el Gobierno y los diferentes partidos políticos. Desde el PP consideran que el Ejecutivo debería ausentarse de la misa funeral que se celebrará el próximo jueves en la catedral de Huelva. En el caso de Podemos, exige acelerar la investigación y replantear subcontratar servicios ferroviarios. Por el contrario, Sumar ha defendido al ministro de Transportes, Óscar Puente. (Fuente: PP/VOX/PSOE/Podemos/Sumar/Europa Press)