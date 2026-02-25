Diputación de Granada destina 1,3 millones extra ante el temporal en municipios turísticos

Granada, 25 de febrero de 2026. La Diputación de Granada, a través del Patronato Provincial de Turismo, ha aprobado una convocatoria de ayudas por importe de 1.295.000 euros, destinada a los municipios turísticos de la provincia que han sufrido daños en infraestructuras vinculadas a la actividad turística como consecuencia de los temporales registrados en 2026. Tal y como ha explicado el presidente de la entidad, Francis Rodríguez, los municipios declarados turísticos por la Junta de Andalucía en Granada son Almuñécar, Bubión, Capileira, Castril, Lanjarón, Monachil, Salobreña y Pampaneira.