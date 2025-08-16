La Diputación de Huelva destaca la inversión en cooperación internacional y "agilidad" con Gaza

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha destacado la inversión que realiza la institución provincial en cuanto a cooperación internacional, señalando que el departamento de proyectos de ayuda a la cooperación es "muy importante", con "más de 300.000 euros anuales", toda vez que ha subrayado que "también se piensa mucho en la gente de Huelva" y se realizan diferentes convenios de ayudas.Así lo ha explicado Toscano en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha remarcado que la ayuda humanitaria "también era fundamental" en Gaza y "fuimos, además, ágiles y muy rápidos".