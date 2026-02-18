El diputado de Izquierda Unida Enrique Santiago pide dimisiones y reformas en la Policía

Madrid, 18 de febrero de 2026. El portavoz adjunto de Sumar y diputado de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha pedido este miércoles "que se reforme los procedimientos internos en la Policía para que estas cosas no ocurran en otras administraciones públicas", tras la denuncia al DAO por un presunto delito de agresión sexual cometido contra una subordinada. "Me parece sorprendente que desde abril que se denunciaron los hechos, no haya dimitido hasta ahora", ha afirmado. Asimismo, ha insistido en que "no se entiende que en la Policía Nacional no existan" las "capacidades sindicales reales de negociación colectiva, de establecer protocolos" que sí tienen otros funcionarios públicos. (Fuente: Congreso)