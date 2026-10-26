El director científico del CCMIJU defiende validar la robótica antes de usarla en pacientes

Badajoz, 26 de octubre de 2026. El director científico del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) de Cáceres, el doctor Francisco Miguel Sánchez Margallo, ha explicado el alcance del uso de la tecnología robótica y la función investigadora del centro. Sánchez Margallo ha señalado que este tipo de sistemas se aplica ya en especialidades como urología, ginecología, aparato digestivo o cirugía torácica, defendiendo la importancia de evaluar los equipos en instalaciones acreditadas antes de su traslado a la práctica clínica en pacientes. "Uno de los papeles fundamentales del centro de cirugía que se desconocen es la evaluación y validación de determinadas técnicas quirúrgicas y de determinados dispositivos y también llevar a cabo un aprendizaje y una formación adecuada de este tipo de dispositivos para que luego se pueda trasladar con garantías todo lo que es el uso de la tecnología al ámbito sanitario, a los hospitales y a los pacientes" ha explicado.