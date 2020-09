Rocío Villaverde, directora técnica del Colegio Alemán de Madrid, ha explicado y relatado la situación que vive el centro tras registrar tres positivos por coronavirus. "Hemos seguido rigurosamente el protocolo establecido. A la clase de 4º de primaria le hemos dicho que se quedan en casa hoy, pero en Bachillerato no se han cerrado las clases. El centro no se cierra porque no hay brote", ha indicado.