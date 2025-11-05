La DOCa Rioja celebra su centenario con un exclusivo evento en Madrid

Un enclave emblemático para celebrar 100 años de patrimonio gastronómico, cultura, legado e identidad. De esta manera, la Denominación de Origen Calificada Rioja, primera Denominación de Origen de España, ha celebrado su centenario con un evento único en los Cines Callao de Madrid. El acto ha convertido el epicentro de la capital en una instalación escenográfica para mostrar al mundo la diversidad de las 600 bodegas y 13.000 viticultores integrantes de la DOCa Rioja, así como la historia y los paisajes de la denominación. Una cita que se enmarca en un año de hitos y celebraciones que han reivindicado el legado, la diversidad y la proyección internacional de Rioja como referente del vino español.Una celebración con la presencia de destacadas figuras del ámbito cultural y social y con una propuesta gastronómica única gracias a las elaboraciones de los hermanos Echapresto, referentes de la cocina riojana. Con este evento, la DOCa Rioja ha celebrado 100 años para brindar por el pasado, disfrutar del presente y mirar al futuro para seguir marcando el camino del vino español en el panorama internacional.