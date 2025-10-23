Las dos asociaciones mayoritarias de víctimas del 29O aseguran que no cesarán en su lucha

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, Rosa Álvarez, y la de la Asociación Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí, aseguran, cuando está a punto de cumplirse el aniversario de la dana, que no cesarán en su lucha por seguir reclamando "verdad, justicia, reparación y memoria de las víctimas" en un camino en el que afirman que sacan las fuerzas "del 'poble valencià' y la ciudadanía". "No vamos a perdonar y vamos a exigir justicia hasta el final", aseguran Álvarez y Gradolí quienes lamentan que tras llevar once meses pidiendo la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "parece ser que no escucha" ni a ellas ni a las encuestas. "Pues tendremos paciencia y esperaremos a la justicia", aseguran.