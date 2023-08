Cerca del 21,9% de los jóvenes españoles (dos de cada 10) de entre 16 y 24 años se sienten solos, según se desprende del estudio 'El coste de la soledad no deseada en España', del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada (SoledadES) impulsado por la Fundación ONCE, tal y como Lidia González, portavoz del Observatorio SoledadES de la Fundación ONCE. Precisamente, este 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud.