Los dos detenidos en Irun acusados de terrorismo a la espera de su traslado a la AN

Bilbao, 18 de octubre de 2026. Las dos personas, un hombre y una mujer, que fueron detenidas este pasado sábado en Irun (Gipuzkoa) acusadas de un supuesto delito de terrorismo, después de que el pasado mes les intervinieran información sobre las Fuerzas de Seguridad y la posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos, continúan en dependencias de la Ertzaintza, a la espera de ser trasladas a la Audiencia Nacional. Los dos arrestados formarían parte de un grupo radical de ideología abertzale que ya estaba siendo investigado, según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.