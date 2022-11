Dos muertos en Polonia tras posible impacto de misiles que EEUU no puede confirmar y Rusia niega

Al menos dos personas han muerto en la localidad polaca de Przewodow, en la provincia de Lublin, cerca de la frontera con Ucrania, tras el posible impacto de dos cohetes perdidos, según ha adelantado la emisora local Radio ZET. En el marco de este incidente, el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ha convocado al Comité de Seguridad Nacional y Defensa del Consejo de Ministros de carácter extraordinario, según ha adelantado el portavoz de Gobierno, Piotr Muller, en Twitter. Por el momento, el Pentágono no ha podido confirmar si dos misiles rusos han impactado en territorio polaco. El portavoz del mismo, el general Pat Ryder, ha afirmado que aún no tienen información suficiente. Desde Moscú, según recoge la agencia TASS, han afirmado que se trata de una "provocación", asegurando que el Ejército ruso no ha realizado ataques a objetivos cerca de la frontera entre Polonia y Ucrania, a la par que ha incidido en que las fotografías de los restos de misiles demuestran que no es el armamento utilizado por Rusia. (Fuente: Imágenes Cedidas)