La Dra. Marisa López-Teijón dona el Castillo de Canyelles y sus jardines al pueblo

El Castillo medieval de Canyelles pasará hoy a ser del municipio y de los habitantes de Canyelles, un pueblo a 50km de Barcelona, gracias a la donación de la Dra. Marisa López-Teijón. La donación, que se ha realizado hoy a través de una ceremonia pública y notarial, ha reunido a autoridades y personalidades del mundo académico y cultural, vecinos y entidades locales. El presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, y la alcaldesa de Canyelles, Rosa Huguet, han estado presentes en el acto. Se trata de una donación histórica, ya que la Dra. López-Teijón adquirió la propiedad con fondos propios con el único objetivo de donarlo íntegramente a su pueblo como muestra de gratitud y compromiso con la tierra y las personas que le inspiraron. Durante años, la ginecóloga, investigadora, empresaria, y recientemente reconocida por Forbes como una de las mujeres más influyentes, ha contribuido desde la Clínica Institut Marqués a traer al mundo a miles de bebés. Ahora impulsa proyectos sociales y construye viviendas asequibles y sostenibles para los jóvenes a los que ayudó a venir al mundo. Según la doctora, ha pasado de crear embriones a crear hogares. Durante el acto, se ha firmado el acta de donación ante notario y la Dra. López-Teijón ha hecho la entrega simbólica de las llaves del castillo a la población de Canyelles, en una ceremonia que ha incluido también espectáculos culturales y fuegos artificiales. El castillo de Canyelles, declarado Bien de Interés Cultural y protegido como patrimonio nacional, pasa ahora a convertirse en patrimonio colectivo.