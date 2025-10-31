Duque sostiene la prohibición de adoptar gatos negros por Halloween: "No me tiembla la mano"

El concejal de Bienestar Animal de Terrassa (Barcelona), Noel Duque Alarcón, ha defendido la decisión del Ayuntamiento de prohibir la adopción de gatos negros durante el mes previo a Halloween. Preguntado sobre si la decisión genera polémica, Duque ha asegurado que "no le tiembla la mano" al tomar medidas de protección animal. "Yo soy la voz de las entidades animalistas y lo voy a seguir siendo", ha afirmado, añadiendo que la tortura animal "convive con nosotros" y que la prioridad del consistorio es prevenirla.