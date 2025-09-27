El edificio incendiado en Campanar celebra un acto conmemorativo y de inicio de obra

MAPFRE celebra este sábado un acto conmemorativo y de inicio de obra de rehabilitación del edificio de Campanar (València) incendiado el 22 de febrero de 2024. El edificio incendiado de Campanar celebra un acto conmemorativo y de inicio de obra de rehabilitación. Estas son imágenes de recurso del interior de la edificación tras el fuego. Este emotivo encuentro, reunirá a gran parte de los vecinos, instituciones y empresas que participan en la reconstrucción, tiene como propósito "honrar la memoria de lo vivido y reafirmar el compromiso de la aseguradora con los clientes que residían en el inmueble". (Fuente: Imágenes Cedidas)