EEUU e Irán se citan en Pakistán entre líneas rojas y dudas sobre el alcance del alto el fuego

Madrid, 11 de abril de 2026.
Estados Unidos e Irán se dan cita este sábado en Pakistán para lanzar un nuevo proceso de negociación que ponga fin a las hostilidades y devuelva la libre navegación al paso de Ormuz, en medio de las líneas rojas mutuas y de las dudas sobre el alcance del alto el fuego pactado 'in extremis' cuando expiraba el ultimátum dado por Donald Trump para arrasar con la infraestructura civil iraní y sus amenazas de "borrar una civilización".
(Fuente: White House / CCTV+ / CGTN / X: Ministry of Foreign Affairs Pakistan / Europa Press)