El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha insistido este sábado en Cartagena, delante del presidente del PP, Pablo Casado, en no cometer "el error de la izquierda, que siempre concurre enfrentada y fragmentada" y ha subrayado que "todo lo que no sea apostar por Casado será regalarle un minuto más a Sánchez en La Moncloa". "Todo lo que no sea apostar por Casado, será regalarle un minuto más a Sánchez en La Moncloa" -. Firma: ACB .-