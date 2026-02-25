Ejecutivas provinciales afrontan la renovación del PSOE extremeño sin "miedo" a las primarias

Badajoz, 25 de febrero de 2026. El secretario provincial del PSOE de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, y el de Badajoz, Manuel Borrego, han mostrado la "absoluta normalidad" ante el calendario fijado por la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura de cara al proceso interno del partido, en el que ayudarán a dicho órgano para que el "proceso sea lo más equilibrado posible, lo más neutral", y no le tienen "miedo" a las primarias con las que, señalan, se abre un procedimiento al que pueden presentarse "10.000 militantes" y "no solamente dos".