ELA y LAB reclaman al Gobierno Vasco "mayor liderazgo" para negociar con patronal el SMI vasco

Vitoria, 21 de octubre de 2026. Los sindicatos ELA y LAB han reclamado al Gobierno Vasco "mayor liderazgo" para que "interpele" directamente a la patronal Confebask a "sentarse a negociar" un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para Euskadi y aparte su actual "equidistancia" y "actitud" que "avala y y legitima políticamente a una patronal que no cumple con su deber de negociación". Una petición que el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, y la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, han trasladado en persona al lehendakari, Imanol Pradales, y el consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, durante el encuentro que han mantenido este miércoles en la sede de Lehendakaritza. (Fuente: Irekia)