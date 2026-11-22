Lasarte-Oria, 22 de noviembre de 2026. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que el próximo martes el Consejo de Ministros va a prorrogar el impuesto a la banca, para que "los numero uno en recaudación contribuyan a solucionar el primer problema de los españoles, la vivienda asequible", a la que se destinarán los 1.400 millones de euros que se recaudan con este tributo. Saiz ha participado en un mitin en la localidad guipuzcoana de Lasart-Oria, junto al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y la cabeza de lista por Gipuzkoa al Congreso de los Diputados por Gipuzkoa, Rafaela Romero, donde ha destacado la "buena noticia" que ya adelantó este pasado sábado Pedro Sánchez. (Fuente: Imágenes Cedidas)